В Мурманске ищут сбившего ребенка велосипедиста-мужчину

Ребенок получил травмы, ему оказали помощь в больнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госавтоинспекторы Мурманска ищут велосипедиста, сбившего мальчика на самокате, а также свидетелей аварии. ДТП произошло днем 16 июля около здания правительства Мурманской области.

- Велосипедист-мужчина, двигаясь по тротуару со стороны площади Пять Углов в сторону улицы Карла Маркса, пересек улицу Профсоюзов, после чего наехал на 12-летнего мальчика, который ехал по тротуару на самокате. Велосипедист скрылся с места происшествия, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по Мурманску.

Ребенок получил травмы, ему оказали помощь в больнице.

Велосипедиста, а также очевидцев произошедшего просят позвонить по телефону: 8964 689 13 42 или обратиться в отдельную роту ДПС ГИБДД по адресу: Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 46/1, кабинет 204.

Напомним: вечером 14 августа под Апатитами произошла смертельная авария. В 19.41 в экстренные службы поступила информация, что на 1208 километре трассы Р-21 «Кола» водитель BMW вылетел в кювет. По данным УГИБДД, ДТП произошло в 19.20.

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