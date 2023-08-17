С начала 2023 года в Мурманской области у браконьеров изъяли 4 тонны краба

«КП»-Мурманск» собрала статистику по данной теме. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Сообщения о том, что в Мурманской области обнаружили кустарный цех по изготовлению продукции камчатского краба или задержали браконьеров, которые незаконно ловили и перевозили деликатес, поступают каждый месяц. «КП»-Мурманск» собрала статистику по данной теме.

Как сообщили нашей редакции в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району, только за первое полугодие 2023 года изъяли 4,07 тонны незаконно добытого камчатского краба, общий ущерб биоводным ресурсам оценивается в размере 40,61 миллиона рублей. Уточняется, что в естественную среду обитания выпустили камчатского краба на 12,42 миллиона рублей.

По данным за 2022 год, в регионе у браконьеров изъяли 11,1 тонны краба, ущерб оценили в 111,9 миллиона рублей (выпустили на 9,5 миллиона рублей). В 2021 году - 19,08 тонны и 189,4 миллиона рублей.

Напомним: в августе пограничники задержали трех браконьеров, которые наловили камчатского краба в районе губы Ура Баренцева моря. Всего у них нашли более 520 килограммов морских деликатесов.

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