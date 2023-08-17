Из-за необычного облака над Мурманском едва не сформировался торнадо

В небе над Мурманском едва не сформировался торнадо. Фото: Виталий Макаров / vk.com/makarov51 / vk.com/pogoda51

Август 2023 года запомнится северянам контрастами: первая половина месяца отметилась рекордной жарой, а во второй на регион обрушились сильные дожди. 16 августа во время непогоды в небе над Мурманском едва... не сформировалось торнадо.

- Перед первым ливнем у Мурманска в районе 13 часов образовалось стенообразное облако. Наблюдал за ним в течение 10-15 минут, у основания в какие-то моменты то появлялись, то исчезали мини-воронки. Под Мурманском реально пытался зародиться мини-торнадо, - рассказал администратор паблика «Погода в Мурманске» (12+) Виталий Макаров.

Фото: Виталий Макаров / vk.com/makarov51 / vk.com/pogoda51

В марте 2023 года очевидцы сняли на видео снежное торнадо в Териберке.

Напомним: эксперты рассказали, может ли образоваться смерч в Мурманской области.

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