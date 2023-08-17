Минприроды: Плотина на Рогозере в Мурманске утратила хозяйственное назначение

Мурманчан встревожило состояние дамбы на Рогозере. Фото: vk.com/ecologicalsafety

В Мурманске идет разрушение дамбы у Ивановского ручья. Об этом сообщили общественники, которые наблюдают за объектом.

По данным представителей Мурманской региональной общественной организации «За безопасность окружающей среды», в Рогозере уже снизился уровень воды.

- Дамба разрушается на протяжении нескольких лет. С каждым годом бетонные плиты вокруг озера рушатся под потоком воды. Озеро является запасом пресной воды для города на случай непредвиденных ситуаций. Поэтому мы и проектировали там экотропу, чтобы сохранить эти места, - отметили общественники.

Наша редакция обратилась за комментарием по сложившейся ситуации в минприроды региона. Там сообщили, что водоподпорная железобетонная плотина на Рогозере закреплена на праве хозяйственного ведения за «Мурманскводоканалом».

- В настоящее время плотина утратила свое хозяйственное назначение (аккумулирование запасов воды для подпитки озера Большое с целью водоснабжения Мурманска), водохранилище Рогозера также по своему прямому назначению не используется.

Важно отметить, что при определении размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС оз. Рог-озеро, было установлено, что возможные аварии на данном сооружении не приведут к возникновению чрезвычайной ситуации, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Напомним: на Шпицбергене из-за изменений климата уменьшилась площадь льда и на освободившейся территории появились приледниковые озера.

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