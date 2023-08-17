В Мурманской области сотрудник фирмы заплатит штраф в 1,1 млн рублей за взятку

Сотрудник лесничества от взятки отказался и обратился к правоохранителям. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, которого обвиняли в даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий (бездействие)

- Во второй половине 2022 года представитель юридического лица передал должностному лицу Печенгского лесничества 100 тысяч рублей за непривлечение общества к административной ответственности и последующее сокрытие вновь допущенных им нарушений, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

В частности, фирма хотела, чтобы закрыли глаза на то, что она провела геологические изыскания без соответствующих документов, повредила деревья. Также коммерсанты хотели, чтобы их предупреждали о проверках.

Но сотрудник лесничества обратился в полицию. Дававшего взятку задержали при участии ФСБ, свою вину он признал.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1,1 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: Мурманский областной суд отменил приговор бывшему заместителю министра имущественных отношений Мурманской области Сергею Бунтову, которого обвинили в получении взятки. Также приговор отменен бывшему заместителю руководителя Имущественной казны Мурманской области Станиславу Терентьеву.

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