Бывших руководителей Центра содействия жилищному строительству Мурманской области обвиняют в растрате и пособничестве

По версии следствия, с октября 2022 года по февраль 2023 года они фиктивно трудоустроили на работу своих знакомых, при этом по факту те не работали. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отношении бывшего руководителя АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области» по трем эпизодам возбудили уголовное дело о растрате с использованием служебного положения. Также фигурантом уголовного дела стала его заместитель, которой вменяют пособничество.

По версии следствия, с октября 2022 года по февраль 2023 года они фиктивно трудоустроили на работу своих знакомых, при этом по факту те не работали.

- После этого заместитель организовала изготовление табелей учета рабочего времени, на основании которых фиктивно трудоустроенным лицам начислена, а руководителем и его заместителем фактически получена и растрачена заработная плата, - сообщили в СКР по Мурманской области.

По данным региональной прокуратуры, общий ущерб от действий подозреваемых составил более 680 тысяч рублей. Схему раскрыли при участии ФСБ. Во время обысков у подозреваемых изъяли технику и документы.

Напомним: Мурманский областной суд отменил приговор бывшему заместителю министра имущественных отношений Мурманской области Сергею Бунтову, которого обвинили в получении взятки. Также приговор отменен бывшему заместителю руководителя Имущественной казны Мурманской области Станиславу Терентьеву.

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