Одна после ДТП, другая запуталась в колючей проволоке. В Мурманске спасают двух раненых сов

Волонтеры забрали обоих сов на лечение. Фото: vk.com/crimeriver

Зооволонтерам в Мурманске почти одновременно поступили две травмированные совы в непростом состоянии.

- Ястребиная сова явно после ДТП, висит крыло, плохо работает нога и признаки черепно-мозговой травмы. Молодая болотная сова влетела в колючую проволоку и намоталась там чем могла, разодрала крыло, потеряла много крови. Птиц оперативно передали волонтеру в Мурманске. Пока стабилизируем, попозже на рентген, критичных переломов, для срочных операций нет, но состояние у птиц пока так себе, - написала на личной странице «ВКонтакте» Наталья Раевская, которая вместе с единомышленницей Анастасией Тимофеевой спасает диких птиц.

Одна из птиц запуталась в колючей проволоке. Фото: vk.com/crimeriver

Напомним: летом 2023 года в Мурманской области впервые объявили карантин из-за птичьего гриппа, который обнаружили у сизых чаек. Эпицентром стала губа Ура. Однако зараженные птицы могли попасть и на другие территории.

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