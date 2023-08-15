Во дворе за «Электроном» в Мурманске появятся новая площадка и зона с газоном

Ремонт во дворе дома за "Электроном" не делали с момент постройки домов. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске в самом разгаре кампании по ремонт дворов и дорог. Так, за бывшим магазином «Электрон» приводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в порядок двор.

Ход работ проверило руководство города - глава Мурманска Игорь Морарь и глава администрации Юрий Сердечкин.

- На этот объект мы уже выезжали весной, его состояние тогда было удручающим - ремонт здесь не выполнялся фактически с момента застройки. Работы идут полным ходом – почти завершено устройство дождевой канализации, идет ремонт тротуаров и проезжей части, устройство наружного освещения. На месте корта появятся современные детская и спортивная площадки с тартановым покрытием, а также зона с газоном и лавочками, - сообщил Игорь Морарь.

Также во дворе заменили теплосети, а после таких земляных работ эту территорию облагородят.

Напомним: летом 2023 года горожане заметили, что на площадке у заброшенного недостроенного дома у пересечения улиц Карла Маркса и Папанина в Мурманске, много лет обнесенной забором, снова кипят работы. Позже стало известно, что здание все же доработают до торгового центра.

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