В Мурманске ограничат движение транспорта через железнодорожные пути

Водителей в Мурманске предупреждают об ограничении проезда в Росте. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Мурманске ограничат движение всех видов транспорта через железнодорожные пути.

Согласно постановлению администрации города, запрет будет действовать на улица Адмирала Лобова и Александра Невского с 1.00 до 5.45 15 и 16 августа 2023 года.

- Также будет запрещено движение автомобилей через железнодорожные пути в районе домов 2, 52 по проезду Портовому с 19.00 18 августа до 6.00 19 августа, с 19.00 20 августа до 6.00 21 августа, - уточнили в мэрии.

Напомним: автодорогу Пиренга – Ковдор отремонтируют к концу сентября.

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