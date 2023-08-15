После жалоб северян в Мурманской области поручили активнее уничтожать борщевик

В Мурманской области поручили активизировать работу по борьбе с борщевиком. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области борщевик распространен не так сильно, как в той же Ленобласти, но все же досаждает северянам. Жалобы на это огромное растение, опасное для здоровья, поступают из разных муниципалитетов. На них отреагировали в ЦУРе региона, где отметили, что сообщений не становится меньше.

На проблему обратили внимание в правительстве Мурманской области.

- Обращаюсь к главам администраций, вы способны сделать это быстро и в кратчайшие сроки. Прошу ЦУР проконтролировать сроки исполнения этих обращений. На следующем оперативном совещании прошу доложить о результатах отработки, — сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко на встрече в правительстве 14 августа.

Напомним: «КП»-Мурманск» рассказала, кто должен убирать борщевик. Дети, играя с этим растением, могут ослепнуть и получить ожоги.

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