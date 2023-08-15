Стало известно, как будет выглядеть загадочная обновляемая заброшка в Мурманске

Заброшенное здание станет торговым центром. Фото: vk.com/murmansk_public_space

Летом 2023 года горожане заметили, что на площадке у заброшенного недостроенного дома у пересечения улиц Карла Маркса и Папанина в Мурманске, много лет обнесенной забором, снова кипят работы. Позже стало известно, что здание все же доработают до торгового центра.

Как он будет выглядеть после преображения, стало известно после того, как в сети появились эскизы проекта.

Так будет выглядеть новый торговый центр в Мурманске после завершения всех работ. Фото: vk.com/murmansk_public_space

- Теперь стало понятнее, где парковка, где заезды и выезды, и какой общепит может там появиться! Теперь интересно, чем будет заполнен «цилиндр» торгового центра с панорамным остеклением? - пишет паблик «Мурманск: что есть и что будет?» (12+).

Напомним: на месте нового лицея в Мурманске прошли пробные буровзрывные работы. Будущее учебное учреждение рассчитано на 800 мест.

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