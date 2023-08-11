На месте нового лицея в Мурманске прошли пробные буровзрывные работы

Десятилетиями с советских времен в Мурманске не строили детские сады и школы. Фото: минстрой Мурманской области

Десятилетиями с советских времен в Мурманске не строили детские сады и школы. Сейчас ситуация изменилась. Так, в переулке Казарменный в рамках нацпроекта «Образование» и плану «На Севере – жить» появится новый лицей на 800 мест.

- На данный момент создана геодезическая разбивочная основа для строительства, устроено временное ограждение стройплощадки, расчищена территория под строительную площадку. Уже прошли пробные буровзрывные работы, которые нужны для того, чтобы рабочие установили фундамент на необходимые высотные отметки. Основные буровзрывные работы планируются с 15 августа, - сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

В будущем лицее будут не только учебные классы, но и тренажерные залы, музейно-выставочный и интерактивный комплекс, современные лаборатории для углубленного изучения общеобразовательных дисциплин, будет предусмотрено робототехническое пространство с элементами программирования и пространство виртуальной реальности. Изюминкой лицея станет астрономический купол для наблюдения за звездами и другими космическими телами.

Напомним: на улице Советской в Мурманске продолжается строительство школы - она станет первым общеобразовательным учреждением, построенным в городе за последние 30 лет. На данный момент проблем с объектом нет, работы идут по графику.

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