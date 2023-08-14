В Мурманске возле ТЦ «Северное Нагорное» построят бассейн с тренажерным залом

Комплекс будет трехэтажный, с крышей сложной криволинейной формы из гнутоклееных деревянных балок. Фото: ООО «Производственно-строительное объединение ЭнергоМонтаж»

В Мурманске в районе ТЦ «Северное Нагорное» планируют построить бассейн с тренажерным залом. Проект спортивно-оздоровительного комплекса получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

- Здание будет выполнено в необычной архитектурной стилистике с применением быстровозводимых технологий на основе монолитного железобетонного каркаса, с вентилируемыми фасадами. Общая площадь застройки – 2868 квадратных метров, - сообщает Главгосэкспертиза.

Комплекс будет трехэтажный, с крышей сложной криволинейной формы из гнутоклееных деревянных балок. Рабочие сделают два бассейновых зала для взрослых и детей. На втором этаже разместят зимний сад, а на третьем - тренажерный зал.

На прилегающей территории обустроят парковку на 40 мест.

Напомним: губернатор Андрей Чибис открыл в Умбе новое пространство «Сопки.Спорт». Помещение площадью почти 280 квадратных метров находится на первом этаже одного из корпусов школы.

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