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НовостиЗвезды14 августа 2023 8:37

Музеи Мурманской области стали посещать в 2,5 раза чаще

В культурных учреждениях Мурманской области выросло количество выставок
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Количество посетителей музеев Мурманской области выросло в 2,5 раза.

Количество посетителей музеев Мурманской области выросло в 2,5 раза.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Количество посетителей музеев Мурманской области выросло в 2,5 раза. Об этом сообщила вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко, отметив постоянно увеличивающийся интерес к учреждениям культуры у северян и гостей региона.

- За последние три года количество выставок, организованных в Заполярье, увеличилось более чем на 17%, но самое важное, что в 2,5 раза увеличилось число их гостей, - подчеркнула первый заместитель губернатора.

Напомним: в Мурманской области осенью откроют три пространства «Сопки.Семья». Их создадут на базе библиотек в Мурманске, Североморске и Полярном.

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