Северян приглашают на Великий соборный хоровод в Мурманске

Каждый желающие сможет стать частью самого северного хоровода в России. Фото: Елена Коваленко

13 августа в 14.00 пройдет красивое культурное событие - Великий соборный хоровод в рамках фестиваля хороводов, который поможет сохранить традиции нашей страны. Мурманск станет самой северной точкой всероссийской акции.

- Взявшись за руки, мы ощутим всеобщее единение с сотней городов и населенных пунктов России и стран зарубежья. С нами рядом встанут жители с берегов Енисея, Дона, Волги, Черного, Белого моря. Хоровод протянется десятками тысяч рукопожатий россиян разных национальностей с Запада на Восток, с Севера на Юг с центром на Дворцовой площади Санкт-Петербурга и территории ВДНХ в Москве, - рассказала директор Дома культуры Ленинского округа Мурманска Елена Титаренко.

Присоединиться к хороводу могут все желающие старше 14 лет, а вот участники младше смогут поиграть на детской хороводной площадке.

Великий соборный хоровод состоится на лодочной станции Семеновского озера в Мурманске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru