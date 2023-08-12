В Мурманске вручили награды работникам строительной отрасли

Губернатор подчеркнул, что в ближайшие годы предстоит ударными темпами развивать территорию Кольского края. Фото: правительство МО

В Мурманске в преддверии Дня строителя, который отмечается во второе воскресенье августа, награждали работников строительной отрасли. Награды Минстроя РФ, почетные медали «85 лет Мурманской области», а также почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма вручил губернатор Андрей Чибис.

- Сегодня в нашем регионе строятся важнейшие объекты. Это крупные промышленные проекты, порт «Лавна», Мурманский транспортный узел, а также школы, детские сады, идет масштабный объем капремонтов. Потихоньку мы с вами раскручиваем и жилищное строительство. На данный момент – это одна из важнейших наших задач, – обратился к гостям глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в ближайшие годы предстоит ударными темпами развивать территорию Кольского края. Он поблагодарил строителей за непростой труд, пожелал производственных успехов и благополучия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru