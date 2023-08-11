В Мурманской области строителям платят более 100 тысяч рублей в месяц

Всего за прошлый год в регионе выполнили строительные работы на 113 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области средняя зарплата строителя в 2022 году составила 107,4 тысячи рублей. Как сообщили в Мурманскстате, это больше, чем в целом по области, на 23%.

Всего за прошлый год в регионе выполнили строительные работы на 113 миллиардов рублей.

- Введены в работу Кольская ветроэлектростанция, рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия торговли и общественного питания. Также построен детсад на 276 мест в Мурманске и физкультурно-оздоровительный комплекс в Кировске, - уточнили в ведомстве.

Также ввели в эксплуатацию 180,4 тысячи квадратных метров жилья, в том числе индивидуальными застройщиками.

В строительстве трудятся более 17 тысяч человек, что составляет 7% от общей численности работников организаций Мурманской области.

Напомним: Мурманск оказался главным аутсайдером рейтинга по вводу жилья.

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