В Кольском районе произошло ДТП с пострадавшим

Сотрудники УГИБДД устанавливают причины произошедшего. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ МО

Утром 11 августа в Кольском районе, на 1359 километра автодороги Р-21 Кола, произошло ДТП с участием одной машины. Renault Logan съехал в кювет и перевернулся.

На месте происшествия работали спасатели, которые провели работы по обозначению и осмотру места аварии, отключению АКБ, сбору данных.

- В ДТП пострадал один человек, его госпитализировали, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сотрудники УГИБДД устанавливают причины произошедшего.

Напомним: на дороге Кировск - Апатиты произошло ДТП с пострадавшим.

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