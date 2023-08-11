Три депутата горсовета Мурманска проведут приемы на следующей неделе

16 августа с мурманчанами встретятся Андрей Савенков и Татьяна Ковалева, 18 августа - Любовь Лычкина. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Глава Мурманска Игорь Морарь анонсировал прием депутатов горсовета на следующую неделю.

- Ежегодно в Совет депутатов Мурманска направляют свои обращения сотни горожан. Ни одно из них не остается без ответа. С проблемами, вопросами и предложениями мурманчане также обращаются к депутатам лично, - отметил Игорь Морарь.

16 августа с мурманчанами встретятся Андрей Савенков и Татьяна Ковалева, 18 августа - Любовь Лычкина.

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