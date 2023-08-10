Индийский инвестор построит к 2027 году в Мурманске фармкомплекс

Соглашение о строительстве комплекса в Мурманске подписали летом на полях Петербургского экономического международного форума. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания «САФФАРМ» получила статус резидента Арктической зоны, что позволит индийскому инвестору с преференциями построить в Мурманске фармокологический комплекс.

Сдача объекта запланирована на 2027 год, он создаст 280 рабочих мест, инвестиции в проект составят 9,2 миллиарда рублей. В год комплекс сможет выпускать до 1,3 миллиарда единиц лекарств и медизделий в рамках импортозамещения.

- Он обеспечит производство лекарственных форм преимущественно гормонального, общего и онкологического назначения. Современное оборудование позволит выпускать лекарственные препараты в виде таблеток, капсул, инъекций, мазей, капель и других форм. Мы сможем удовлетворить внутренний российский спрос, поставляя лекарства в государственные больницы и выполняя продажи через медицинские магазины, а также, при необходимости, будем способны экспортировать в страны СНГ около 10% продукции от общего объема производства, - сообщил генеральный директор ООО «САФФАРМ» Кумар Дивеш.

Соглашение о строительстве комплекса в Мурманске подписали летом на полях Петербургского экономического международного форума.

Напомним: в Мончегорске резидент АЗРФ открыл первый в городе национальный ресторан грузинской кухни. Инвестиции в него составили 31,7 миллиона рублей. А еще один резидент в историческом здании Кировска у подножия Хибин открыл трехзвездочный сетевой спа-отель.

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