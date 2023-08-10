До конца 2023 года может появиться «Арктическая ипотека» под 2% годовых для молодых семей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

До конца 2023 года может появиться «Арктическая ипотека» под 2% годовых для молодых семей. Ее поддержал президент Владимир Путин во время своей рабочей поездки в Мурманскую область в июле этого года.

У северян есть опасения, что новый кредитный инструмент приведет к серьезному росту цен на квартиры в Заполярье. О том, как «Арктическая ипотека» повлияет на рынок недвижимости в регионе, «КП»-Мурманск» спросила эксперта.

- В первую очередь «Арктическая ипотека» направлена на первичный рынок. Поэтому как изменятся цены на квартиры, во многом будет зависеть от того, придут ли в Мурманскую область строительные компании и как активно они будут здесь работать. Чем больше будет строиться домов, тем меньше может быть рост цен на недвижимость. Сейчас себестоимость квадратного метра в Мурманской области очень высокая (порядка 120 тысяч рублей. – Ред.), поэтому застройщиков мало. В Мурманске строится только один дом с квартирами только на продажу, и так как это эксклюзивное предложение, то и цены на них сопоставимы, например, с Санкт-Петербургом. Думаю, нужны будут определенные меры поддержки застройщиков со стороны государства, - рассказал «КП» эксперт по недвижимости Владимир Терехов.

Сейчас стоимость однокомнатной квартиры с ремонтом в Мурманске в среднем составляет 4-4,5 миллиона рублей. При введении «Арктической ипотеки» цены могут превысить 5 миллионов рублей. Но, по мнению экспертов, и спрос со стороны молодых семей с учетом 2% годовых будет высок.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регион пришли работать два застройщик, до конца 2023 года в работе находятся 22 многоквартирных дома, большая часть новых квартир предназначена для переселения северян из аварийного жилья, для аренды специалистами, которые приезжают работать на Крайний Север. По мнению главы региона, новые ипотечный инструмент должен активизировать жилищное строительство в Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru