В Териберке привели в порядок орудия 199 артиллерийской батареи

Общественники в Мурманской области не упустили жаркую погоду, чтобы сделать доброе дело. Фото: Мурманское областное отделение ВООПИиК / vk.com/murman.voopik

Общественники в Мурманской области не упустили жаркую погоду, чтобы сделать доброе дело.

- Неугомонный, в хорошем смысле слова, Владимир Петрович Кичигин организовал покраску орудия 199 артиллерийской батареи на мысе Долгий. Батарея из четырех орудий находится в госреестре объектов культурного наследия Мурманской области. В прошлом году орудие раскрасили вандалы! Исправить сделанное решился активист ВООПИК! Благодарим старших государственных испекторов "Регионального центра лесного и экологического контроля" Д. Рюхтина и Р. Гадаборшева за помощь в доставке расходных материалов и участии в покраске орудия. Низкий поклон Юрию Рыкунову, небезразличному жители Териберки, благодарим за участие и поддержку общественных инициатив! - сообщили в Мурманском областном отделении ВООПИиК.

Ранее в Мурманске неизвестные сломали инсталляцию «На Севере Жить», которая находится на площади Пять Углов. Вандалов ищет полиция.

Напомним: в Оленегорске на въезде в город установили необычный памятник - карьерный 136-тонный самосвал «БелАЗ». Это был подарок городу от местного горно-обогатительного комбината.

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