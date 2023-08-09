Из Мурманска в Калининград зимой будут курсировать прямые самолеты

Билет обойдется от 4 тысяч рублей, а время в пути составит 2 часа 50 минут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из аэропорта «Мурманск» зимой будут летать прямые самолеты до Калининграда. Часть рейсов будет выполняться по четвергам, часть по субботам.

Так, с 11 ноября по 16 декабря, а также с 20 января по 17 февраля рейсы будут выполняться по субботам. С 22 февраля по 28 марта - по четвергам.

- Дополнительно поставлено три рейса – 2 ноября, 21 декабря и 11 января, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани Заполярья.

Билет обойдется от 4 тысяч рублей, а время в пути составит 2 часа 50 минут.

Напомним: авиакомпания «Белавиа» продлила рейс Мурманск-Минск до весны 2024 года.

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