С января 2023 года жители Мурманской области взяли в кредит 72,4 млрд рублей

Большая часть этой суммы - 57,1 миллиарда рублей - приходится на потребительские кредиты, остальное - ипотека. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области стали чаще брать кредиты - это следует из данных статистики. Так, с января по июнь 2023 года общая сумма кредитования северян составила 72,4 миллиарда рублей, что на 49,8% больше, чем годом ранее.

Большая часть этой суммы - 57,1 миллиарда рублей - приходится на потребительские кредиты, остальное - ипотека.

- В регионе высокие темпы роста кредитования сохранялись во всех сегментах. Объем предоставленных ипотечных кредитов в январе – июне 2023 года увеличился на 58,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потребительских – на 47,5%. Но во втором полугодии можно ожидать некоторого охлаждения рынка с учетом ужесточения с 1 июля 2023 года макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам. Решение об установлении более строгих ограничений принято регулятором для того, чтобы сделать структуру кредитования более здоровой, – рассказала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Напомним: северяне также активнее стали делать банковские вклады. Об этом говорит выросший объем средств, который северяне отдают в финансовые организации: с 1 июля 2022 года он вырос на 21,1%, или на 43,5 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru