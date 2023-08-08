Активность северян по части банковских вкладов выросла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Мурманской области стали активнее пользоваться банковскими вкладами. Об этом говорит выросший объем средств, который северяне отдают в финансовые организации: с 1 июля 2022 года он вырос на 21,1% или на 43,5 миллиарда рублей.

Общий объем всех вкладов жителей региона составляет около 250 миллиардов рублей (в мае этот показатель составлял 243 м). 5,6% северян открывают валютные вклады или в драгоценных металлах, остальные предпочитают рубли.

- При выборе вклада важно обращать внимание не только на его доходность, но и на другие ключевые условия, в том числе период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов, продления вклада и так далее. С прошлой осени банки при открытии депозита обязаны предоставлять вкладчику подробную информацию о вкладе в краткой и понятной форме. Это помогает разобраться в обилии маркетинговых предложений кредитных организаций и выбрать наиболее подходящий вариант, – сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Также специалист отметила, что на первой странице договора должна быть указана минимальная гарантированная ставка, чтобы было понятно, какой доход точно получит вкладчик, если до конца срока не будет снимать деньги.

Напомним: Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации опубликовало отчет о том, как северяне пользовались картами и наличными в 2022 году.

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