Ночью в Мурманске из-за горящей машины пострадали другие авто

В ночь на 9 августа в Первомайском округе Мурманске тушили загоревшуюся машину. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В ночь на 9 августа в Первомайском округе Мурманске тушили загоревшуюся машину. Пожар произошел у дома № 12 на улице Крупской, сообщение о нем поступило в экстренные службы в 4.26.

- Сгорело подкапотное пространство автомобиля и частично лобовая часть салона на площади 1,5 квадратных метра. Пострадали рядом стоящие автомобили, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Пожар произошел у дома № 12 на улице Крупской, сообщение о нем поступило в экстренные службы в 4.26. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Уже через 18 минут пожар потушили, на месте работали восемь человек.

Напомним: в Североморске на улице Чабаненко вечером 6 августа случился пожар в гаражно-строительном кооперативе. На момент прибытия спасателей горел один из гаражей.

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