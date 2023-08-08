Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья8 августа 2023 12:45

Туристы в Териберке увидели удивительное морское шоу

В Териберке сняли на видео дельфинов-акробатов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Териберка не перестает поражать путешественников причудами природы.

Териберка не перестает поражать путешественников причудами природы.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Териберка не перестает поражать путешественников причудами природы. Так, в Баренцевом море очевидцы сняли на видео «акробатические» трюки от дельфинов.

Морские обитатели то и дело выпрыгивали из воды, переворачиваясь в воздухе. Выглядит так, будто животные заскучали и решили таким образом поразвлечься. А почему бы и нет?

Напомним: в Мурманской области к рыбакам выходит голодный медведь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru