Туристы в Териберке увидели удивительное морское шоу

Териберка не перестает поражать путешественников причудами природы.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Териберка не перестает поражать путешественников причудами природы. Так, в Баренцевом море очевидцы сняли на видео «акробатические» трюки от дельфинов.
Морские обитатели то и дело выпрыгивали из воды, переворачиваясь в воздухе. Выглядит так, будто животные заскучали и решили таким образом поразвлечься. А почему бы и нет?
Напомним: в Мурманской области к рыбакам выходит голодный медведь.
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