Туристы в Териберке увидели удивительное морское шоу

Териберка не перестает поражать путешественников причудами природы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Териберка не перестает поражать путешественников причудами природы. Так, в Баренцевом море очевидцы сняли на видео «акробатические» трюки от дельфинов.

Морские обитатели то и дело выпрыгивали из воды, переворачиваясь в воздухе. Выглядит так, будто животные заскучали и решили таким образом поразвлечься. А почему бы и нет?

Напомним: в Мурманской области к рыбакам выходит голодный медведь.

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