Жителей Мурманской области предупредили о новой схеме мошенничества через бланки документов

Жителей Мурманской области предупреждают о новом способе мошенничества, который сейчас набирает обороты. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Мурманской области предупреждают о новом способе мошенничества, который сейчас набирает обороты. Злоумышленник загружают в сеть, например, на фальшивые сайты ведомств или справочно-правовых систем зараженные вирусами бланки документов. Причем такие сайты в поисковиках выскакивают в числе первых.

Стоит скачать вредоносный шаблон на свой рабочий компьютер и открыть его – запускается программа удаленного доступа. Она позволяет хакерам дистанционно изменять в договорах с подрядчиками и поставщиками банковские реквизиты получателя средств на свои. Вычислить проблему, как правило, удается не сразу. В некоторых случаях блокируется доступ к рабочим компьютерам, а за разблокировку хакеры вымогают деньги, - предупредили в отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центробанка России.

Северянам советуют использовать актуальные версии антивирусов, а также настроить запрет на запуск и установку вспомогательных компьютерных программ для удаленного доступа. Также важно обращать внимание на формат скачиваемых документов, меньше рисков у файлов pdf, docx, xlsx, jpg, png.

Напомним: жители Мурманской области стали активнее пользоваться банковскими вкладами. Об этом говорит выросший объем средств, который северяне отдают в финансовые организации: с 1 июля 2022 года он вырос на 21,1% или на 43,5 миллиарда рублей.

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