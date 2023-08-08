Жителей Оленегорска приглашают на встречу с губернатором

8 августа губернатор Мурманской области приехал с рабочей поездкой в Оленегорск. Фото: Олег ФИЛОНОК

8 августа губернатор Мурманской области приехал с рабочей поездкой в Оленегорск. В программе - встреча с северянами.

- Планирую осмотреть объекты, где делаем ремонты и проводим благоустройство, посетить подведомственную территорию и встретиться с жителями в 18.30 в актовом зале Детской школы искусств на Бардина,43, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: губернатор и командующий Северным флотом Александр Моисеев встретились с участниками СВО, которые проходят лечение в военном госпитале Североморска.

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