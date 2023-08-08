Пополнение в табуне диких лошадей в Кузомени сняли на фото

Жители села Кузомень рассказали последние новости о табуне диких лошадей. Фото: Дикие лошади Кольского п-ова. / vk.com/mustangipomory

Жители села Кузомень рассказали последние новости о табуне диких лошадей. Кобыла Снежка каждый год приносит потомство, и это лето не стало исключением.

- На днях состоялась моя замечательная встреча с моей любимой Снежкой, она была не одна - пришла со своим чудным малышом. Я была безумно рада увидеть кобылку в здравии, не смотря на прошлые события. Она крепкая, сильная, мужественная и как всегда прекрасна, - сообщила Наталья Чунина, которая вместе с супругом ухаживает за табуном.

Весной стало известно, что лошади в Кузомени чем-то отравились, два жеребца погибли, сама Снежка тоже неважно себя чувствовала. Несмотря на это она благополучно разрешилась жеребенком. В прошлом году она понесла кобылку, которая также хорошо себя чувствует и уже гуляет с жеребцом.

Напомним: в декабре 2022 года из Кузомени в Калужскую область увезли троих жеребцов для участия в экологическом проекте. Спустя непродолжительный срок одно из животных погибло. Оказалось, что из региона в регион лошадей транспортировали с нарушениями.

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