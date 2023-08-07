В Кандалакше из «Детской деревни SOS» пропали два подростка

Тех, кто обладает информацией о пропавших, просят позвонить в полицию: 02 либо 102 или обратиться к волонтерам ПСО МурманСпас: 8911-311-70-20. Фото: Поисковый отряд «МурманСпас» / vk.com/murmanspas51

В Кандалакше ищут двух 17-летних подростков - Тимофея Савченкова и Дмитрия Рябечкова. Юные северяне ушли из «Детской деревни SOS» 4 и 5 августа соответственно, и вот уже несколько дней их местонахождение не известно.

Дмитрий был одет в серую футболку, черные спортивные штаны. С собой была красная сумка Fila. Тимофей ушел в черной олимпийке, красной футболке, серых спортивных штанах, черно-желтых кедах.

Тех, кто обладает информацией о пропавших, просят позвонить в полицию: 02 либо 102 или обратиться к волонтерам ПСО МурманСпас: 8911-311-70-20. Фото: Поисковый отряд «МурманСпас» / vk.com/murmanspas51

Тех, кто обладает информацией о пропавших, просят позвонить в полицию: 02 либо 102 или обратиться к волонтерам ПСО МурманСпас: 8911-311-70-20.

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