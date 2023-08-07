Жители Ура-Губы просят сделать им приличный ДК

На «Прямую линию» с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обратилась жительница Ура-Губы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На «Прямую линию» с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обратилась жительница Ура-Губы. Она поблагодарила за внимание к поселку, где, например, привели в порядок школу и дорогу к причалам. Но есть и проблема.

- Нет здания для Дом культуры, старое помещение совсем развалилось, - отметила северянка.

- Обещать новый ДК пока не буду. В Ура-Губе живет меньше тысячи человек, а любое здание ДК – это 200-300 миллионов рублей. В повестку вопрос возьмем, но пока обязательства брать не буду. Может, заявимся в Минсельхоз на поддержку сельских территории. А вот хорошее помещение поищем, - ответил Андрей Чибис.

Напомним: в Туломе идет капитальный ремонт сельского дома культуры. К работам приступили в апреле, а завершить обновление планируется к концу 2024 года.

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