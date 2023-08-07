В Архангельской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса

Фото: Служба Спасения им. И.А. Поливаного / vk.com/aocc29

В Архангельской области на дороге Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры 5 августа произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Suzuki и рейсовый автобус №144.

- За рулем иномарки была 61-летняя женщина, которая после аварии скончалась на месте. Тело погибшей оказалось зажатым в салоне. Водителю и двум пассажирам рейсового автобуса потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали в больницу. Остальные участники ДТП не пострадали, - сообщили в Службе спасения имени И.А. Поливаного.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшей из покореженного авто. Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.

Напомним: в районе Колы произошло ДТП с пострадавшим мотоциклистом.

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