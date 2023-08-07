В Кандалакше борются с несанкционированной свалкой на кладбище

На кладбище в Кандалакше уже несколько лет не мог ликвидировать несанкционированную свалку. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Во время «Прямой линии» губернатору Мурманской области поступило обращение от жительницы Кандалакши, которая пожаловалась на мусор на местном кладбище. Ответ за это на оперативном совещании в правительстве региона держал глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин.

- Есть проблема с несанкционированной свалкой. К некоторым участкам не добраться технике, она разрослась, ситуацию удалось немного переломить, появились ВОПРовцев, раньше вопрос решался через субботники. В прошлом году мы свалку ликвидировали, за зиму она снова образовалась. К сожалению, все призывы и обращения к гражданам не помогают. Сегодня ВОПРовцы едут туда, дня три займет вынос мусора к проезду, чтобы загрузить в транспорт. До конца недели планируем убрать свалку, - пояснил Ярослав Шалагин.

Андрей Чибис поручил узнать, насколько продуман вывоз мусора с кладбища и хватает ли там контейнеров.

- Люди приходят на кладбище ради памяти близких. Сомневаюсь, что они будут намеренно мусорить в таком месте, - отметил глава региона.

Напомним: на кладбище в Апатитах заметили медвежонка, сняв его на видео. Судя по кадрам, малыш копался в контейнере с мусором в поисках чего-нибудь съестного.

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