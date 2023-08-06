За 30 лет средняя толщина приполюсного льда в Арктике сократилась в 2 раза

Замеры льда показали неутешительные результаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ледокол «50 лет Победы» летом возит не только туристов, но и ученых, которые проводят исследования. Так, в очередной рейс отправилась специалист Арктического и антарктического научно-исследовательского института Юлия Соколова. Она провела наблюдения за распределением ледяного покрова по маршруту плавания, в частности, замеры льда, которые показали неутешительные результаты.

— Исследования последних лет показывают: по сравнению с наблюдениями 90-х годов средняя толщина ледяного покрова в приполюсном районе Арктики уменьшилась в 2 раза, - рассказали в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

Напомним: в Арктике нашли следы древних мощных землетрясений.

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