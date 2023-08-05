Обвинение просит для убийцы 8-летнего мальчика из Мончегорска пожизненный срок

В настоящие время суд приступил к допросу свидетелей по уголовному делу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Мончегорска, которого обвиняют в насильственных действиях в отношении 8-летнего мальчика и его убийстве.

В июне 2022 года мужчина пришел домой к ребенку, пока его мама была на работе, надругался, а потом убил его. Тело нашли в ванне. Задержали предполагаемого убийцу спустя несколько дней после случившегося, когда он шел по улице.

— В настоящие время суд приступил к допросу свидетелей по уголовному делу. Планирую приехать и выступить в прениях. Единственное, что можно просить у суда при такой тяжести обвинения, это пожизненный срок. Нужно оградить детей от подобных взрослых. Более мягкое наказание не будет способствовать и отвечать интересам общества. Трагедия от таких деяний часто невосполнима, - рассказал «КП»-Мурманск» адвокат потерпевшей семьи Андрей Алешкин.

Задержанный прошел психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru