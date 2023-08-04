Новую детскую площадку у «Мурманск Молла» откроют к сентябрю

В первом полугодии 2023 года у торгово-развлекательного центра «Мурманск Молл» демонтировали старый детский игровой комплекс, который стал опасен для здоровья и жизни юных северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В первом полугодии 2023 года у торгово-развлекательного центра «Мурманск Молл» демонтировали старый детский игровой комплекс, который стал опасен для здоровья и жизни юных северян. На его месте делают новую площадку в стилистике адмиралтейства.

- Помимо установки нового игрового комплекса, было решено уставить дополнительное освещение. В связи с этим срок сдачи объекта перенесли на месяц, и уже к сентябрю юные жители будут играть на новой, красивой, а главное – безопасной площадке, - сообщила руководитель Мурманского регионального исполкома партии «Единая Россия» Эвелина Макарова.

Напомним: в центре Мурманска также делают детскую площадку в стиле ледокола «Арктика».

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