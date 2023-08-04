В Мурманской области за июль пострадали в ДТП 63 человека

В Мурманской области за июль произошло 45 ДТП, в которых пострадали 63 человека. Статистику привели в минтрансе региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за июль произошло 45 ДТП, в которых пострадали 63 человека. Статистику привели в минтрансе региона.

Три аварии оказались с летальным исходом. Первое смертельное ДТП произошло на дороге в Кольский районе, второе - под Мончегорском, третье - на трассе Умба - Варзуга.

Два происшествия произошло по вине пьяных водителей. В них пострадали два человека, госпитализированы.

Напомним: устроивший резонансное ДТП в Мурманске водитель пытался убедить ГИБДД, что выпил уже после аварии.

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