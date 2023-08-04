На въезде в Оленегорск сгорела Mazda CX-7

Вечером 3 августа под Оленегорском тушили загоревшуюся машину. Фото: vk.com/murman01

Вечером 3 августа под Оленегорском тушили загоревшуюся машину. В 19.50 в экстренные службы поступила информация, что на въезде в город горит MAZDA CX-7.

- В 20.11 пожар ликвидировали силами пяти человек. Автомобиль полностью уничтожен огнем, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: утром 3 августа в Мурманске случился пожар в автосервисе на улице Невского. Загорелся кирпичный одноэтажный автобокс.

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