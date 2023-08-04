На горе Пак установят памятный знак в честь олене-лыжных бригад

В Мурманской области установят два новых военно-мемориальных объекта. Фото: waralbum.ru

В Мурманской области установят два новых военно-мемориальных объекта. Так, на горе Пак в Кольском районе по инициативе поискового отряда «Долина» и родственников воевавших саами появится памятный знак в честь олене-лыжных бригад, воевали в годы Великой Отечественной войны.

- Память об этих подразделениях имеет особую ценность для жителей Мурманской области. На фронте подразделения оленеводов оказались незаменимыми помощниками: доставляли различные грузы и важные донесения, сопровождали в тыл партизан, принимали участие в разведывательных и диверсионных операциях. В суровых условиях Кольского Заполярья неоценимой оказалась помощь оленей и оленеводов при вывозе раненых, всего при помощи батальонов с линии фронта было эвакуировано более 10 тысяч солдат, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

В декабре 2020 года в Мурманске установили памятник бойцам оленно-транспортных батальонов. «Арктические танки» в годы войны вывезли с фронта более 10 тысяч раненых бойцов.

Второй объект планируют установить в Полярном - закладной камень в честь 90-летия со дня образования Управления ФСБ по Северному флоту.

Напомним: в Туапсе открыли мемориальную композицию «Смерч журавлей», которую посвятили всем погибшим во время спецоперации. Автором памятника выступил местный кузнец, мастер художественной ковки из села Цыпки Денис Мильченко, отливать журавлей помогли два жителя Кандалакши - Евгений Артемьев и Владимир Васильев.

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