Новак и Чибис обсудили строительство газопровода в Мурманскую область

Рабочая встреча Александра Новака и Андрея Чибиса прошла в Москве. Фото: правительство Мурманской области

В Москве прошла рабочая встреча заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Стороны обсудили строительство газопровода через Карелию на Кольский полуостров и модернизацию системы теплоснабжения в регионе, в том числе уход от мазутозависимости. На мазуте на данный момент выделяется 70% теплоэнергии в регионе.

Газификацию Кольского Заполярья поддержал президент Владимир Путин, о ней же зашла речь во время его рабочей поездки в регион в июле этого года.

— На данный момент «Газпром» совместно с правительством Мурманской области завершает работу по корректировке генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области и уже приступил к предпроектной проработке. Регион в свою очередь формирует план мероприятий по реконструкции и подготовке к использованию газа в виде топлива котельных. Необходимо подготовить источники теплоснабжения к приему газа, повысить их надежность и энергетическую эффективность, – сообщил Андрей Чибис.

Трассировка будущей газовой трубы в Мурманскую область завершена.

Напомним: 20 июля в рамках рабочей поездки в Мурманскую область Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где дал старт отправке на месторождение первой и уникальной линии по сжижению природного газа на основании гравитационного типа.

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