С трех несанкционированных свалок в лесах Мурманской области вывезли 18 мешков мусора

Северянам напоминают, что за оставленный в лесах мусор грозит штраф от 500 до 20 000 рублей. Фото: Министерство природных ресурсов

Тема несанкционированных свалок продолжает оставаться актуальной в Мурманской области. Так, только недавно с трех таких точек сотрудники Мурманского лесничества вывезли покрышки, салфетки, коробки, бутылки, - всего 18 мешков мусора.

- Проводится систематическое патрулирование лесов, целью которого является не только соблюдение гражданами пожарной безопасности в лесах, но и соблюдение санитарной безопасности. А для более обширного мониторинга и предотвращения возникновения свалок в лесах производится установка фотоловушек, - сообщили в минприроды Мурманской области.

Северянам напоминают, что за оставленный в лесах мусор грозит штраф от 500 до 20 000 рублей.

Напомним: в Заозерске в рамках национального проекта «Экология» продолжается рекультивация санкционированной свалки ТКО. На территории установили пожарные резервуары и емкость для фильтрата, также подрядчик завершил работы по устройству дренажной системы фильтрата, которая предназначена для сбора загрязненной жидкости из свалки в резервуар-накопитель.

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