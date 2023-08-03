В Мурманской области выросли цены на яблоки и чай

Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за неделю выросли цены на некоторые продукты. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

По данным Мурманскстата, больше всего подорожали яблоки (на 5,2%), черный чай (на 2,5%), питьевое молоко (на 2,1%), охлажденные и мороженые куры (на 2%).

Тем временем снизилась стоимость картошки (на 10,5%), репчатого лука (на 6,8%), свежей белокочанной капусты (на 5,9%), мороженой рыбы (на 3,3%), морковки (на 3,2%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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