В Нарьян-Маре задержали молодого человека за БДСМ-практику с девочками

Сначала северянин просто присылал им различные интимные картинки в соцсетях, а потом перешел к действиям, приглашая девочек к себе домой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ненецком автономном округе 1 августа задержали молодого человека, который совращал несовершеннолетних. 22-летний парень из Нарьян-Мара познакомился с 13-летними девочками и решил устроить с ними БДСМ-практику.

Сначала северянин просто присылал им различные интимные картинки в соцсетях, а потом перешел к действиям, приглашая девочек к себе домой.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Напомним: в Мурманске практиковавшего БДСМ с ученицами тренера приговорили к 21 году колонии.

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