Жительницу Североморска приговорили к 8 годам колонии за убийство мужа на День Победы

Женщину признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области вынесли приговор жительнице Североморска, которая заколола мужа ножом. Женщину признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ.

Кровавая драма произошла с 8 на 9 мая, когда между пьяными супругами в квартире дома на улице Морской вспыхнула ссора.

- Северянка вооружилась ножом и три раза ударила им в грудную клетку и левую кисть возлюбленного. От полученных травм тот скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Вину женщина признала частично. Североморский районный суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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