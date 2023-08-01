Не Венеция, но нужна гондола. Ливневки Мурманска не справились с мощным ливнем

На время дожди уйдут из Заполярья – ближайшие дни обещают быть сухими и жаркими. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Последний месяц лета в Мурманской области начался с самого мощного ливня после окончания весны. В Кандалакше, например, выпала месячная норма осадков, в Мурманске хоть и начало капать к утру, все же город буквально затопило.

Добраться на работу и по делам утром 1 августа для мурманчан оказалось делом сложным. На улицах образовались настоящие «горные» реки с бурным течением. Например, такой мощный поток образовался у Ледового дворца спорта.

А у здания правительства Мурманской области на улице Профсоюзов образовалась настолько глубокая лужа, что даже машины боялись по ней ехать, а пешеходам пришлось искать другие способы перейти дорогу.

«Почему так плохо работают ливневки???», «Когда будут откачивать воду?», «Пришел на работу с сырыми ногами….», - возмущаются в сети северяне.

На время дожди уйдут из Заполярья – ближайшие дни обещают быть сухими и жаркими. А вот в пятницу 4 августа, ливни и грозы вернутся.

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