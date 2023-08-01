В Мурманске прошел самый мощный ливень за лето

Самый сильный потоп случился в Кандалакше – там выпала половина месячной нормы осадков. Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 1 августа жители Мурманской области проснулись под шум дождя. Причем не абы какого, а мощного! О нем накануне предупреждало МЧС региона.

Самый сильный потоп случился в Кандалакше – там выпала половина месячной нормы осадков.

- Также сильный дождь (более 15 мм за 12 часов - неблагоприятное метеоявление) отметили Мончегорск (21 мм за 12 часов), Ковда (19 мм) и Мурманск (18 мм). Причем в Мурманске ливень начался только в 6 утра, то есть 18 мм осадков выпало вообще всего за 3 часа. Очень мощный ливень, этим летом у нас таких еще не было, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Также в столице Кольского Заполярья случилась шестая за лето гроза. Очень сильные гром и молнии с ливнем отметили 30 июля.

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