20 стратегических инвестпроектов в Мурманской области поддержали на 15 млрд рублей

Всего региональном реестре находится 20 инвестиционных проектов, из которых 13 приоритетных и 7 стратегических. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области вице-губернатор Ольга Кузнецова рассказала об итогах реализации инвестиционных проектов за первое полугодие 2023 года.

Всего региональном реестре находится 20 инвестиционных проектов, из которых 13 приоритетных и 7 стратегических.

- Благодаря только нашим льготам по налогу на прибыль и имущество совокупный объем поддержки, который правительство Мурманской области оказывает инвесторам, составил более 15,4 миллиарда рублей. В рамках этих проектов создано свыше 3,6 тысячи рабочих мест, вложено более 397 миллиардов рублей, налоговые поступления от этих инвесторов составили более 25 миллиардов рублей, - отметил губернатор Андрей Чибис.

В зависимости от проекта предприятиям предоставлены меры поддержки в форме, пониженной ставки по налогу на прибыль; освобождения от уплаты налога на имущество; права на получение земельных участков в аренду без проведения торгов; права на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.

Напомним: госкорпорация ВЭБ.РФ предоставила первую часть денег для льготного финансирования по проекту обновления троллейбусного парка Мурманска. Напомним: до осени город получит 30 троллейбусов в лизинг, благодаря чему доля устаревшего парка снизится с 44% до 19%.

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