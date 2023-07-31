Дети из Щукозера будут опаздывать в школу из-за изменения расписания автобусов

Жители Щукозера возмущены новым графиком движения автобуса №112, который связывает поселок с Североморском. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Жители Щукозера возмущены новым графиком движения автобуса №112, который связывает поселок с Североморском. С 1 августа он перешел на новое расписание, неудобное для некоторых северян.

- Данные изменения были внесены по запросу командира войсковой части, расположенной в стороне от основного автобусного маршрута и без учета мнения жителей Щукозера. Проблема в том, что часть детей, проживающих в поселке, проходят обучение в школах Североморска, занятия в которых начинаются в 08.15. Первый рейс из Щукозера, в соответствии с новым расписанием, будет отправляться в 07.50. Для наших детей это, с учетом поездки, дороги до школы и подготовки к занятиям, означает опоздание к началу образовательного процесса. Такая же ситуация складывается и со студентами, проходящими обучение в Мурманске, - написала на странице губернатора «ВКонтакте» Елена Павловская.

Во время еженедельного оперативного совещания Андрей Чибис поручил разобраться с этой проблемой. В минтрансе Мурманской области уточнили, что новое расписание летом будет работать в тестовом режиме. От северян будут собирать предложения и замечания, чтобы скорректировать график.

- Предложения по корректировке расписания с конкретным временем отправления от конечных остановочных пунктов можно направить на адрес онлайн-приемной +79210400999 (для приема смс, фото или видео на Watsapp, Viber, Telegram) или перевозчику на адрес электронной почты muravtotrans@mail.ru, - уточнили в профильном министерстве.

Напомним: с 24 июля автобус №5 в Мурманске изменил расписание.

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