Огонь уничтожил ВАЗ, Audi и мотоцикл. В Мурманске из-за серьезного пожара пострадали 10 гаражей

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Минувшей ночью в Мурманске произошел серьезный пожар в гаражном кооперативе на улице Лобова. На месте происшествия работали 28 спасателей.

- В 04.01 пожару был присвоен повышенный номер 1БИС в связи с угрозой распространения. В 06.08 возгорание было локализовано, в 10.46 - полностью ликвидировано, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

От огня пострадали 10 гаражей на общей площади 150 квадратных метров. Языки пламени уничтожили автомобиль ВАЗ, Audi и мотоцикл, другое имущество.

Также из гаражей эвакуированы углекислотный баллон и автомобиль Chevrolet.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru